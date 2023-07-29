Live
  • Сб 29.07.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 07:08   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Дружелюбівка Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Також на Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка.

Читайте також: У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом – ISW
ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом – ISW
29.07.2023, 07:49
«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)
«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)
28.07.2023, 20:29
Сьогодні 29 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 липня: яке свято та день в історії
29.07.2023, 06:00
Пішла з дому і не повернулась. 12-річну дівчинку розшукує поліція Харкова
Пішла з дому і не повернулась. 12-річну дівчинку розшукує поліція Харкова
28.07.2023, 18:24
Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії
17.07.2023, 06:00
У Харкові злива затопила дороги, тимчасово не ходять трамваї та автобуси
У Харкові злива затопила дороги, тимчасово не ходять трамваї та автобуси
28.07.2023, 19:41

Новини за темою:

07:08
Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
21:01
Авіаудару завдали росіяни по району Дружелюбівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
13:27
Під Харковом відмовилися від створення скверу за 22 млн заради пікапів для ЗСУ
08:19
Вечірній удар по Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці про постраждалих
07:17
Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та обстріли на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 07:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині".