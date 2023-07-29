Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Дружелюбівка Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.
Також на Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка.
Читайте також: У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 07:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині".