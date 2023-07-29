Авіаудар по Дружелюбівці та артобстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Дружелюбівка Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Також на Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка.