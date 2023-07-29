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Авиаудар по Дружелюбовке и артобстрелы – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 07:08   29.07.2023
Виктория Яковенко
Авиаудар по Дружелюбовке и артобстрелы – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Дружелюбовка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Также на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии враг обстрелял населённые пункты Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое и Охримовка.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синьковка и Кисловка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 07:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Дружелюбовка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".