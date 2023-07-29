Авиаудар по Дружелюбовке и артобстрелы – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Дружелюбовка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Также на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии враг обстрелял населённые пункты Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое и Охримовка.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синьковка и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 07:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Дружелюбовка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".