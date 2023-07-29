Авиаудар по Дружелюбовке и артобстрелы – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Дружелюбовка Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Также на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии враг обстрелял населённые пункты Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое и Охримовка.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синьковка и Кисловка.