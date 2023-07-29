Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстріляв населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.
«За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 08:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстріляв населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.".