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Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів – Синєгубов

Суспільство 08:40   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстріляв населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.

«За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстріляв населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.".