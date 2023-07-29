Live
  • Сб 29.07.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов

Общество 08:40   29.07.2023
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и авиации обстрелял населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксированы», — отметил глава ХОВА.

Читайте также: Авиаудар по Дружелюбовке и артобстрелы – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
28.07.2023, 19:18
В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
28.07.2023, 19:41
Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
28.07.2023, 21:01
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
«Машины просто утонули». Харьков накрыл мощный ливень (видео)
«Машины просто утонули». Харьков накрыл мощный ливень (видео)
28.07.2023, 20:29

Новости по теме:

08:40
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов
08:20
69-летний мужчина пострадал из-за пожара в его доме на Харьковщине
21:01
Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
16:33
Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов
16:02
На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и авиации обстрелял населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".