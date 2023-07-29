Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и авиации обстрелял населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксированы», — отметил глава ХОВА.