Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и авиации обстрелял населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксированы», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 08:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и авиации обстрелял населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".