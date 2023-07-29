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Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку, але зазнав втрат – Маляр

Суспільство 20:55   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку, але зазнав втрат – Маляр

На Куп‘янському та Лиманському напрямках армія РФ поводиться активно.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.

«Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати», – зазначила Маляр.

Також Маляр розповіла, що ЗСУ продовжують просуватися вперед в районі Бахмута. На цій ділянці фронту українські захисники мають успіхи.

«На Авдіївському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу. На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням  техніки – танки, БМП. Але безуспішно», – додала заступниця міністра оборони.

Крім цього поступово ЗСУ просуваються й на Бердянському і Мелітопольському напрямку.

Читайте також: Машовець розповів про «тривожні» фактори на Куп’янському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 20:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп‘янському та Лиманському напрямках армія РФ поводиться активно.".