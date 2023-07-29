Враг пытался наступать на Купянском направлении, но понес потери – Маляр

На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ ведет себя активно.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.

«Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери», — отметила Маляр.

Также Маляр рассказала, что ВСУ продолжают продвигаться вперед в районе Бахмута. На этом участке фронта украинские защитники имеют успехи.

«На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но наши защитники не оставляют ему никакого шанса. На Марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно», — добавила заместитель министра обороны.

Кроме этого, постепенно ВСУ продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.