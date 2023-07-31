Машовець – про ситуацію на півдні: противник нарощує щільність оборони (мапи)
Армія РФ почала реагувати на ситуацію на Бердянському напрямку, а на Токмацькому докладає “титанічних зусиль”, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.
“На Бердянському напрямку командування противника почало реагувати на ситуацію на ділянці с. Приютне – с. Завітне Бажання, – констатував Машовець в огляді вранці 31 липня. – Стає очевидним, що противник нарощує щільність своєї оборони на відрізку між с. Приютне та с. Завітне Бажання: явно намагається її ешелонувати. Цього не відбувалося б, якби командування противника не відчувало загрози своєму Старомлинівському вузлу оборони з боку західного флангу”.
Він зазначив, що противник почав зосереджувати в районі Старомлинівки підрозділи основного з’єднання 5-ї загальновійськової армії (ЗВА).
“Можемо констатувати, що, за винятком 57-ї омсбр (яка зараз “активно сточується” на Бахмутському напрямку в районі с. Курдюмівка), майже вся 5-а ЗВА противника ВЖЕ пущена в дію на Бердянському напрямку. І це, на мою думку, ну дуже непогана новина… Адже це найпотужніше з’єднання всього Східного військового округу (СВО) Росії”, – повідомив оглядач.
“Титанічні зусилля” (за визначенням Машовця) противник докладає на Токмацькому напрямку – в районі села Роботине.
“І зрозуміло чому. У разі його звільнення ЗСУ, вони зможуть практично розпочати подолання головної лінії оборони противника на цьому напрямку, яка проходить тут між с. Новопрокопівка – с. Вербове”, – зазначив військовий оглядач.
За його прогнозом, найближчими днями на цьому напрямку визначатиметься “ширина відтинку дотику” ЗСУ з головною лінією оборони ЗС РФ. На цій ділянці протидіяти Силам оборони намагаються з’єднання російської 58-ї ЗВА, які, на думку Машовця, “перебувають у досить складному становищі”.
“Обидві дивізії (19-а мсд і 42-я мсд) залучені та ведуть важкі оборонні бої, причому в умовах явного “резервного дефіциту” та вже досить тривалий час. Не задіяною ПОКИ залишається лише її 136-а омсбр, яка окопалася в районі с. Старомлинівка на Бердянському напрямку. Усі інші частини та з’єднання армії ВЖЕ залучені до виснажливих та тривалих боїв”, — повідомив оглядач.
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При цьому умовно неподалік – у районі міста Пологи – знаходяться не залучені до боїв з’єднання 35-ї загальновійськової армії РФ. Машовець припустив дві причини, чому їх не кидають “на допомогу” виснаженій 58-й ЗВА.
“Або російському командуванню явно не хочеться послаблювати район оборони навколо м. Пологи, причому ні за яких обставин. Або воно не вважає ситуацію як з резервами, так і в цілому в оперативному відношенні в Південній операційній зоні настільки критичною для себе, що вимагає “знімати з себе останню сорочку”, – вважає Машовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ почала реагувати на ситуацію на Бердянському напрямку, а на Токмацькому докладає “титанічних зусиль”, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець".