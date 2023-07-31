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Машовец — о ситуации на юге: противник наращивает плотность обороны (карты)

Происшествия 11:06   31.07.2023
Оксана Горун
Машовец — о ситуации на юге: противник наращивает плотность обороны (карты) Иллюстрация: карты ISW

Армия РФ начала реагировать на ситуацию на Бердянском направлении, а на Токмакском прилагает «титанические усилия», пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«На Бердянском направлении командование противника начало реагировать на ситуацию на участке с. Приютное — с. Заветное Желание, — констатировал Машовец в обзоре утром 31 июля. — Становится очевидным, что противник наращивает плотность своей обороны на отрезке между с. Приютное и с. Заветное Желание. Причем явно пытается ее эшелонировать. Этого не происходило бы, если командование противника не ощущало угрозу своему Старомлыновскому узлу обороны со стороны западного фланга».

Иллюстрация: карта DeepState

Он отметил, что противник начал сосредотачивать в районе Старомлыновки подразделения основного соединения 5-й общевойсковой армии (ОВА).

«Можем констатировать, что за исключением 57-й омсбр (которая сейчас «активно стачивается» на Бахмутском направлении в районе с. Курдюмовка), почти вся 5-я ОВА противника УЖЕ задействована на Бердянском направлении. И это, по-моему, ну очень неплохая новость… Ведь это самое мощное соединение всего Восточного военного округа (ВВО) рф», —  сообщил обозреватель.

«Титанические усилия» (по определению Машовца) противник прилагает на Токмакском направлении — в районе села Работино.

Иллюстрация: карта DeepState

«И понятно почему. В случае его освобождения ВСУ, они смогут практически приступить к преодолению главной линии обороны противника на этом направлении, которая проходит здесь между с. Новопрокоповка — с. Вербовое», — отметил военный обозреватель.

По его прогнозу, в ближайшие дни на этом направлении будет определяться «ширина отрезка соприкосновения» ВСУ с главной линией обороны ВС РФ. На этом участке противодействовать Силам обороны стараются соединения российской 58-й ОВА, которые, по мнению Машовца, «находятся в достаточно сложном положении».

«Обе дивизии (19-я мсд и 42-я мсд) вовлечены и ведут тяжелые оборонительные бои, причем в условиях явного «резервного дефицита» и уже достаточно длительное время. Не задействованной ПОКА остается только ее 136-я омсбр, которая окопалась в районе с. Старомлыновка на Бердянском направлении. Все остальные части и соединения армии УЖЕ вовлечены в изнурительные и длительные бои», — сообщил обозреватель.

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При этом условно неподалеку — в районе города Пологи — находятся незадействованные в боях соединения 35-й общевойсковой армии РФ. Машовец предположил две причины, почему их не бросают «на помощь» изнуренной 58-й ОВА.

«Либо российскому командованию явно не хочется ослаблять район обороны вокруг г. Пологи, причем ни при каких обстоятельствах. Либо оно не считает ситуацию, как с резервами, так и в целом, в оперативном отношении в Южной операционной зоне настолько критической для себя, что требует «снимать с себя последнюю рубашку», — считает Машовец.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ начала реагировать на ситуацию на Бердянском направлении, а на Токмакском прилагает «титанические усилия», пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".