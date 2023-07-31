Машовец — о ситуации на юге: противник наращивает плотность обороны (карты)

Армия РФ начала реагировать на ситуацию на Бердянском направлении, а на Токмакском прилагает «титанические усилия», пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«На Бердянском направлении командование противника начало реагировать на ситуацию на участке с. Приютное — с. Заветное Желание, — констатировал Машовец в обзоре утром 31 июля. — Становится очевидным, что противник наращивает плотность своей обороны на отрезке между с. Приютное и с. Заветное Желание. Причем явно пытается ее эшелонировать. Этого не происходило бы, если командование противника не ощущало угрозу своему Старомлыновскому узлу обороны со стороны западного фланга».

Он отметил, что противник начал сосредотачивать в районе Старомлыновки подразделения основного соединения 5-й общевойсковой армии (ОВА).

«Можем констатировать, что за исключением 57-й омсбр (которая сейчас «активно стачивается» на Бахмутском направлении в районе с. Курдюмовка), почти вся 5-я ОВА противника УЖЕ задействована на Бердянском направлении. И это, по-моему, ну очень неплохая новость… Ведь это самое мощное соединение всего Восточного военного округа (ВВО) рф», — сообщил обозреватель.

«Титанические усилия» (по определению Машовца) противник прилагает на Токмакском направлении — в районе села Работино.

«И понятно почему. В случае его освобождения ВСУ, они смогут практически приступить к преодолению главной линии обороны противника на этом направлении, которая проходит здесь между с. Новопрокоповка — с. Вербовое», — отметил военный обозреватель.

По его прогнозу, в ближайшие дни на этом направлении будет определяться «ширина отрезка соприкосновения» ВСУ с главной линией обороны ВС РФ. На этом участке противодействовать Силам обороны стараются соединения российской 58-й ОВА, которые, по мнению Машовца, «находятся в достаточно сложном положении».

«Обе дивизии (19-я мсд и 42-я мсд) вовлечены и ведут тяжелые оборонительные бои, причем в условиях явного «резервного дефицита» и уже достаточно длительное время. Не задействованной ПОКА остается только ее 136-я омсбр, которая окопалась в районе с. Старомлыновка на Бердянском направлении. Все остальные части и соединения армии УЖЕ вовлечены в изнурительные и длительные бои», — сообщил обозреватель.

При этом условно неподалеку — в районе города Пологи — находятся незадействованные в боях соединения 35-й общевойсковой армии РФ. Машовец предположил две причины, почему их не бросают «на помощь» изнуренной 58-й ОВА.

«Либо российскому командованию явно не хочется ослаблять район обороны вокруг г. Пологи, причем ни при каких обстоятельствах. Либо оно не считает ситуацию, как с резервами, так и в целом, в оперативном отношении в Южной операционной зоне настолько критической для себя, что требует «снимать с себя последнюю рубашку», — считает Машовец.