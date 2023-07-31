Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🔴

На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец

Происшествия 10:16   31.07.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ на Купянском направлении так и не решилась возобновить атаки в сторону Боровой.

«На Купянском направлении у противника что-то начало «не складываться». Честно говоря, я еще вчера ожидал возобновления атак подразделений 15-й омсбр противника по дирекции с. Сергеевка — с. Новосергеевка, но этого не произошло. Более того, передовые подразделения противника, отойдя из с. Надежда, начали закрепляться восточнее него, а по направлению на с. Ковалевка даже немного попятились», — сообщил Машовец.

Иллюстрация: карта DeepState

При этом он считает, что враг все же возобновит атаки — с плацдарма на реке Жеребец между селами Сергеевкой и Нововодяным.

«Наиболее вероятными дирекциями их будут: в сторону с. Первомайское, севернее дороги Сватово — Боровая; в сторону с. Островского (или в сторону островских прудов) и на с. Твердохлебово», — прогнозирует военный обозреватель.

Кроме того, он считает, что противник продолжит действовать в районе сел Стельмаховка и Новоселовское.

Иллюстрация: карта DeepState

«Очевидно, «веселая парочка» в виде 7-го мсп и 27-й омсбр противника также попытается, наконец, взять «надоедливое» с. Новоселевское. Думаю, они эту «проблему» попытаются решать с помощью атак с юга (от с. Кривошеевки, вдоль дороги на Купянск), ну и конечно — в сторону с. Берестовое, севернее с. Новоселевское», — предупредил Машовец.

Читайте также: ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности
Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности
31.07.2023, 10:23
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины
31.07.2023, 07:22
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
31.07.2023, 08:26
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
31.07.2023, 10:16
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
30.07.2023, 10:25

Новости по теме:

09:47
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
09:22
Российским блогерам запретили писать об ударе по Чонгарскому мосту — ISW
08:43
Маляр сообщила, где враг был особо активен на Купянском направлении
07:22
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины
19:04
ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 10:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ на Купянском направлении так и не решилась возобновить атаки в сторону Боровой".