На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ на Купянском направлении так и не решилась возобновить атаки в сторону Боровой.
«На Купянском направлении у противника что-то начало «не складываться». Честно говоря, я еще вчера ожидал возобновления атак подразделений 15-й омсбр противника по дирекции с. Сергеевка — с. Новосергеевка, но этого не произошло. Более того, передовые подразделения противника, отойдя из с. Надежда, начали закрепляться восточнее него, а по направлению на с. Ковалевка даже немного попятились», — сообщил Машовец.
При этом он считает, что враг все же возобновит атаки — с плацдарма на реке Жеребец между селами Сергеевкой и Нововодяным.
«Наиболее вероятными дирекциями их будут: в сторону с. Первомайское, севернее дороги Сватово — Боровая; в сторону с. Островского (или в сторону островских прудов) и на с. Твердохлебово», — прогнозирует военный обозреватель.
Кроме того, он считает, что противник продолжит действовать в районе сел Стельмаховка и Новоселовское.
«Очевидно, «веселая парочка» в виде 7-го мсп и 27-й омсбр противника также попытается, наконец, взять «надоедливое» с. Новоселевское. Думаю, они эту «проблему» попытаются решать с помощью атак с юга (от с. Кривошеевки, вдоль дороги на Купянск), ну и конечно — в сторону с. Берестовое, севернее с. Новоселевское», — предупредил Машовец.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ на Купянском направлении так и не решилась возобновить атаки в сторону Боровой".