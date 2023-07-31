ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о продолжающемся преувеличении врагом успехов в районах Купянска и Сватово, а также спрогнозировал дальнейшие события.

«Российские войска 30 июля продолжали наступательные действия на рубеже Сватово — Кременная, но подтвержденных успехов не добились. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции восточнее Берестового (20 км к северо-западу от Сватово), а также в районе Новоегоровки (16 км к юго-западу от Сватово) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что на линии Святово-Кременная произошло семь боевых столкновений и российские войска пытаются захватить инициативу в этом районе», — отметили аналитики ISW.

При этом уже традиционно российское Миноброны и так называемые «военкоры» преувеличивают успехи своей армии на Купянском направлении, заявляя о продвижениях и создании плацдармов. Однако подтверждения эти реляции не находят.

«Российские силы добились лишь ограниченных успехов после активизации наступательной активности в этом районе, и ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних заявлений России об обширном продвижении вдоль линии Сватово-Кременная», — констатировали в Институте изучения войны.

Там отметили, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял: войска РФ планировали летом провести «стратегическую» операцию на Купянском направлении и считают ее «крупным наступлением». Однако эксперты ISW не видят особых перспектив у этого наступления.

«Российские силы, возможно, в последнее время усилили наступательную активность на этом направлении, чтобы воспользоваться оперативной сосредоточенностью Украины на более важных участках фронта. Но вряд ли добьются значительного прогресса в наступлении», — спрогнозировали они.