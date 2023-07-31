Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🔴

ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении

Мир 09:47   31.07.2023
Оксана Горун
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о продолжающемся преувеличении врагом успехов в районах Купянска и Сватово, а также спрогнозировал дальнейшие события.

«Российские войска 30 июля продолжали наступательные действия на рубеже Сватово — Кременная, но подтвержденных успехов не добились. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции восточнее Берестового (20 км к северо-западу от Сватово), а также в районе Новоегоровки (16 км к юго-западу от Сватово) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что на линии Святово-Кременная произошло семь боевых столкновений и российские войска пытаются захватить инициативу в этом районе», — отметили аналитики ISW.

При этом уже традиционно российское Миноброны и так называемые «военкоры» преувеличивают успехи своей армии на Купянском направлении, заявляя о продвижениях и создании плацдармов. Однако подтверждения эти реляции не находят.

«Российские силы добились лишь ограниченных успехов после активизации наступательной активности в этом районе, и ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних заявлений России об обширном продвижении вдоль линии Сватово-Кременная», — констатировали в Институте изучения войны.

Читайте также: Российским блогерам запретили писать об ударе по Чонгарскому мосту — ISW

Там отметили, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый  заявлял: войска РФ планировали летом провести «стратегическую» операцию на Купянском направлении и считают ее «крупным наступлением». Однако эксперты ISW не видят особых перспектив у этого наступления.

«Российские силы, возможно, в последнее время усилили наступательную активность на этом направлении, чтобы воспользоваться оперативной сосредоточенностью Украины на более важных участках фронта. Но вряд ли добьются значительного прогресса в наступлении», — спрогнозировали они.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности
Враг утром ударил С-300 по Харьковщине. В ХОВА призывают к осторожности
31.07.2023, 10:23
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины
31.07.2023, 07:22
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
31.07.2023, 08:26
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
31.07.2023, 10:16
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
30.07.2023, 10:25

Новости по теме:

09:47
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
09:22
Российским блогерам запретили писать об ударе по Чонгарскому мосту — ISW
08:43
Маляр сообщила, где враг был особо активен на Купянском направлении
07:22
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины
19:04
ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб

  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о продолжающемся преувеличении врагом успехов в районах Купянска и Сватово, а также спрогнозировал дальнейшие события".