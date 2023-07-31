Российским блогерам запретили писать об ударе по Чонгарскому мосту — ISW

Институт изучения войны (ISW) считает отсутствие реакции так называемых российских «военкоров» на «прилет» по Чонгарскому мосту, признаком запрета этой темы и страха пропагандистов перед наказанием.

«Отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар по мосту в Чонгаре представляет собой заметный перегиб в российских репортажах о войне в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль приказал российским военным блогерам воздержаться от освещения определенных тем», — пишут аналитики ISW в актуальной сводке.

Они предположили, что российские «военкоры» боятся Кремля в принципе. А, кроме прочего, по теме мостов еще и получили прямой запрет на освещение.

«Ранее ISW оценивал, что некоторые российские блоггеры могут формировать свое освещение войны в Украине более благоприятным образом для кремлевских нарративов, опасаясь наказания Кремля после удаления видных критических голосов в российском информационном пространстве, в частности провоенного критика Игоря Гиркина и финансист группы Вагнер Евгения Пригожина. Однако общий страх перед наказанием со стороны Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения драматического события. Более вероятно, что это отсутствие освещения вызвано конкретной директивой Кремля не освещать сбои в критических логистических цепочках», — считают в ISW.

Единственным, кто написал о «прилете» по мосту, стал госизменник и коллаборант Владимир Сальдо. Он, «по традиции», заявил, что «российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow, нацеленных на мост». Однако результаты удара, о котором заявили ВСУ, уже видны со спутников. Кадры моста до и после опубликовал OSINT-исследователь Гиденори Ватанове.

Напомним, 29 июля в ВСУ официально заявили о том, что успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту на трассе М-18 (Джанкой-Мелитополь) — между Крымом и Херсонской областью.

«Мост Чонгар является заметным узким местом на критически важной российской наземной линии связи», — подчеркнули в Институте изучения войны.