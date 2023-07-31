Російським блогерам заборонили писати про удар по Чонгарському мосту – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) вважає відсутність реакції так званих російських “військкорів” на “приліт” по Чонгарському мосту, ознакою заборони цієї теми та страху пропагандистів перед покаранням.

“Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту в Чонгарі є помітним перегином у російських репортажах про війну в Україні та може свідчити про те, що Кремль наказав російським військовим блогерам утриматися від висвітлення певних тем”, – пишуть аналітики ISW в актуальному зведенні.

Вони припустили, що російські “військкори” бояться Кремля в принципі. А, крім іншого, щодо мостів ще й отримали пряму заборону на висвітлення.

“Раніше ISW оцінював, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни в Україні більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання Кремля після видалення відомих критичних голосів у російському інформаційному просторі, зокрема провоєнного критика Ігоря Гіркіна та фінансиста групи “Вагнер” Євгенія Пригожина. Однак загальний страх перед покаранням з боку Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення драматичної події. Більш ймовірно, що ця відсутність висвітлення спричинена конкретною директивою Кремля не висвітлювати збої у критичних логістичних ланцюжках”, – вважають в ISW.

Єдиним, хто написав про “приліт” по мосту, став держзрадник і колаборант Володимир Сальдо. Він, за традицією, заявив, що “російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст”. Однак результати удару, про який заявили ЗСУ, вже видно із супутників. Кадри мосту до і після опублікував OSINT-дослідник Гіденорі Ватанові.

Нагадаємо, 29 липня у ЗСУ офіційно заявили про те, що успішно завдали удару по Чонгарському мосту на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь) – між Кримом та Херсонською областю.

“Міст Чонгар є помітним вузьким місцем на критично важливій російській наземній лінії зв’язку”, – наголосили в Інституті вивчення війни.