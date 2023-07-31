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ISW спрогнозував, чого досягне армія РФ на Куп’янському напрямку

Події 09:47   31.07.2023
Оксана Горун
ISW спрогнозував, чого досягне армія РФ на Куп’янському напрямку

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про перебільшення ворогом успіхів у районах Куп’янська і Сватового, а також спрогнозував подальші події.

“Російські війська 30 липня продовжували наступальні дії на рубежі Сватове — Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції на схід від Берестового (20 км на північний захід від Сватового), а також у районі Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що на лінії Сватове-Кремінна сталося сім бойових зіткнень і російські війська намагаються захопити ініціативу в цьому районі”, – зазначили аналітики ISW.

При цьому вже традиційно російське Міноброни та так звані “військкори” перебільшують успіхи своєї армії на Куп’янському напрямку, заявляючи про просування та створення плацдармів. Однак підтвердження ці реляції не знаходять.

“Російські сили досягли лише обмежених успіхів після активізації наступальної активності в цьому районі, й ISW не спостерігав візуальних підтверджень недавніх заяв Росії про широке просування вздовж лінії Сватове-Кремінна”, – констатували в Інституті вивчення війни.

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Там зазначили, що спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявляв: війська РФ планували влітку провести “стратегічну” операцію на Куп’янському напрямку та вважають її “великим наступом”. Проте експерти ISW не бачать особливих перспектив цього наступу.

“Російські сили, можливо, останнім часом посилили наступальну активність на цьому напрямку, щоб скористатися оперативною зосередженістю України на більш важливих ділянках фронту. Але навряд чи досягнуть значного прогресу в наступі”, – спрогнозували вони.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 09:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про перебільшення ворогом успіхів у районах Куп’янська і Сватового, а також спрогнозував подальші події".