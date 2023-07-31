На Куп’янському напрямку у ворога щось почало “не складатись” – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що армія РФ на Куп’янському напрямку так і не наважилася відновити атаки в бік Борової.

“На Куп’янському напрямку у противника щось почало “не складатися”. Чесно кажучи, я ще вчора очікував відновлення атак підрозділів 15-й омсбр противника за дирекцією с. Сергіївка – с. Новосергіївка, але цього не сталося. Щобільше, передові підрозділи противника, відійшовши з села Надія, почали закріплюватися на схід від нього, а в напрямку села Ковалівка навіть трохи позадкували”, – повідомив Машовець.

При цьому він вважає, що ворог все ж таки відновить атаки – з плацдарму на річці Жеребець між селами Сергіївкою та Нововодяним.

“Найбільш ймовірними дирекціями їх будуть: у бік с. Першотравневе, на північ від дороги Сватове – Борова; у бік с. Островського (або у бік островських ставків) і на с. Твердохлібове”, – прогнозує військовий оглядач.

Крім того, він вважає, що противник продовжить діяти в районі сіл Стельмахівка та Новоселівське.

“Очевидно, “весела парочка” у вигляді 7-го мсп і 27-й омсбр противника також спробує нарешті взяти “набридливе” с. Новоселівське. Думаю, вони цю “проблему” спробують вирішувати за допомогою атак з півдня (від с. Кривошеївки, уздовж дороги на Куп’янськ), ну і звичайно – у бік с. Берестове, на північ від с. Новоселівське”, – попередив Машовець.