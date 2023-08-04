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У Харкові вдруге за місяць замінюють прапор України

Суспільство 10:56   04.08.2023
Олена Нагорна
У Харкові вдруге за місяць замінюють прапор України

4 серпня комунальники мають замінити полотнище найбільшого у Харкові державного прапора та провести регламентну ревізію флагштока.

Як повідомляють у пресслужбі міськради, роботи проводять спеціалісти СКП “Харківзеленбуд”.

Нагадаємо, що такі ж роботи комунальники проводили 12 липня.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 10:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 серпня комунальники мають замінити полотнище найбільшого у Харкові державного прапора та провести регламентну ревізію флагштока.".