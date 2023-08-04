У Харкові вдруге за місяць замінюють прапор України
4 серпня комунальники мають замінити полотнище найбільшого у Харкові державного прапора та провести регламентну ревізію флагштока.
Як повідомляють у пресслужбі міськради, роботи проводять спеціалісти СКП “Харківзеленбуд”.
Нагадаємо, що такі ж роботи комунальники проводили 12 липня.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 10:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 серпня комунальники мають замінити полотнище найбільшого у Харкові державного прапора та провести регламентну ревізію флагштока.".