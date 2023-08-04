В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
Фото: Василий Голосный
4 августа коммунальщики должны заменить полотнище самого большого в Харькове государственного флага и провести регламентную ревизию флагштока.
Как сообщают в пресс-службе горсовета, работы проводят специалисты СКП «Харьковзеленстрой».
Напомним, что такие же работы коммунальщики проводили 12 июля.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 10:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 августа коммунальщики должны заменить полотнище самого большого в Харькове государственного флага и провести регламентную ревизию флагштока.".