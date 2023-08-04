В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины

4 августа коммунальщики должны заменить полотнище самого большого в Харькове государственного флага и провести регламентную ревизию флагштока.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, работы проводят специалисты СКП «Харьковзеленстрой».

Напомним, что такие же работы коммунальщики проводили 12 июля.