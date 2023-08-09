9 серпня – півтора року від дня ДТП із кортежем Ярославського (сюжет)

9 серпня виповнюється півтора року з дня ДТП із кортежем Олександра Ярославського та пів року з моменту “запуску” бізнесменом гуманітарної програми з відновлення Харкова. МГ “Об’єктив” згадує ті події.

Увечері 9 лютого 2022 року авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало 36-річного чоловіка на трасі Чугуїв-Мартове. Наступного дня до слідчого управління прийшов працівник фірми бізнесмена і заявив, що це він винен у ДТП. Тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника Нацполіції Харківщини Станіслава Перліна. Причиною стало те, що слідчі подали до прокуратури підозру, складену на працівника фірми Ярославського.

“До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського”, – йшлося у повідомленні Монастирського.

Сам власник та президент DCH вилетів літаком з України 10 лютого 2022 року, наступного дня після ДТП. Перед цим бізнесмен заявив у коментарі МГ «Об’єктив», що в момент аварії спав удома, і дізнався про те, що сталося лише вранці.

3 березня 2022 року бізнесмен написав на своїй офіційній фейсбук-сторінці, що запускає програму відновлення Харкова.

“Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати”, – йшлося у повідомленні.

У травні 2022 року судно було виставлене на продаж майже за 50 мільйонів євро. Але потім оголошення видалили. Втім, яхту досі не продали й за останній місяць її не бачили в портах, повідомив журналіст “Української правди” Михайло Ткач.

“Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати й допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії, і втретє повернулась на Сардинію. Харків‘яни почекають, а літо – ні”, – зазначає Ткач.

Нагадаємо, що ЗМІ Олександра Ярославського називають кумом та партнером російського олігарха Олега Дерипаски ще з 90-х років. Дерипаска потрапив під санкції США у 2018-му через зв’язки з путіним. В Україні він також перебував під санкціями через підтримку політики країни-агресорки.

В інтерв’ю Радіо Свобода 21 квітня 2020 року Ярославський говорив, що відповідальний за те, щоб на Харківщині все було добре.

За підсумками 2022 року бізнесмен посідав 19 місце серед найбагатших українців за версією Forbes Україна. Його статки оцінювалися в 340 мільйонів доларів.

20 січня 2023 року інтернет-видання «Український футбол» з посиланням на джерела повідомило, що Ярославський нібито припинив фінансувати харківський футбольний клуб «Металіст».