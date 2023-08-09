9 августа — полтора года со дня ДТП с кортежем Ярославского (сюжет)

9 августа исполняется полтора года со дня ДТП с кортежем Александра Ярославского и полгода с момента «запуска» бизнесменом гуманитарной программы по восстановлению Харькова. МГ «Объектив» вспоминает те события.

Вечером 9 февраля 2022 года авто из кортежа Ярославского смертельно травмировало 36-летнего мужчину на трассе Чугуев-Мартовая. На следующий день в следственное управление явился работник фирмы бизнесмена и заявил, что это он виноват в ДТП. Тогдашний министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника Нацполиции Харьковщины Станислава Перлина. Причиной стало то, что следователи подали в прокуратуру подозрение, составленное на работника фирмы Ярославского.

«К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем! Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского», — говорилось в сообщении Монастырского.

Сам владелец и президент DCH вылетел самолетом из Украины 10 февраля 2022 года, на следующий день после ДТП. Перед этим бизнесмен заявил в комментарии МГ «Объектив», что в момент аварии спал дома, и узнал о произошедшем только утром.

3 марта 2022 года бизнесмен написал на своей официальной Facebook-странице, что запускает программу восстановления Харькова.

«Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — надо работать, работать и еще больше работать», — говорилось в сообщении.

В мае 2022 года судно было выставлено на продажу за почти 50 миллионов евро. Но потом объявление удалили. Впрочем, яхту до сих пор не продали, и за последний месяц ее не видели в портах, сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

«Яхта Kaiser, которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии, и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето — нет», — отмечает Ткач.

Напомним, что СМИ Александра Ярославского называют кумом и партнером российского олигарха Олега Дерипаски еще с 90-х годов. Дерипаска попал под санкции США в 2018-м из-за связей с путиным. В Украине он также находился под санкциями из-за поддержки политики страны-агрессора.

В интервью «Радио Свобода» 21 апреля 2020 года Ярославский говорил, что ответственен за то, чтобы на Харьковщине все было хорошо.

По итогам 2022 года бизнесмен занимал 19 место среди самых богатых украинцев по версии Forbes Украина. Его состояние оценивалось в 340 миллионов долларов.

20 января 2023 года интернет-издание «Украинский футбол» со ссылкой на источники сообщило, что Ярославский якобы прекратил финансировать харьковский футбольный клуб «Металлист».