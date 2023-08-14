«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік
Харківщина – серед областей, яка найбільше потребує укриття. Уряд вимагає від місцевої влади активніше діяти у цьому питанні.
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зони ризику через російські обстріли, потрібно завершувати там роботи якнайшвидше», – заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду під час обговорення початку навчального року.
Загалом у регіонах України 68% закладів освіти мають укриття різного типу, додав Шмигаль.
«Менше місяця залишилося до початку навчального року. Життя та здоров’я дітей – на першому місці. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн», – додав Шмигаль.
Прем’єр-міністр зазначив, що ОВА мають регулярно моніторити безпекову ситуацію у регіонах. І далі, у залежності від рівня загроз із боку РФ, будуть ухвалювати рішення щодо формату навчання. При загрозі життю та здоров’ю дітей очний формат не дозволять.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – серед областей, яка найбільше потребує укриття. Уряд вимагає від місцевої влади активніше діяти у цьому питанні.".