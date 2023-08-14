Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік

Суспільство 13:01   14.08.2023
Вікторія Яковенко
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік Фото: Кабмін

Харківщина – серед областей, яка найбільше потребує укриття. Уряд вимагає від місцевої влади активніше діяти у цьому питанні.

«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зони ризику через російські обстріли, потрібно завершувати там роботи якнайшвидше», – заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду під час обговорення початку навчального року.

Загалом у регіонах України 68% закладів освіти мають укриття різного типу, додав Шмигаль.

«Менше місяця залишилося до початку навчального року. Життя та здоров’я дітей – на першому місці. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн», – додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що ОВА мають регулярно моніторити безпекову ситуацію у регіонах. І далі, у залежності від рівня загроз із боку РФ, будуть ухвалювати рішення щодо формату навчання. При загрозі життю та здоров’ю дітей очний формат не дозволять.

Читайте також: На Харківщині визначились із форматом навчання: Синєгубов повідомив подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Били з танків по центру селища: подробиці обстрілу Козачої Лопаны (фото)
Били з танків по центру селища: подробиці обстрілу Козачої Лопаны (фото)
14.08.2023, 13:46
Росіянин «Шаман» наказав розстріляти пораненого полоненого на Харківщині
Росіянин «Шаман» наказав розстріляти пораненого полоненого на Харківщині
14.08.2023, 13:32
Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини
Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини
14.08.2023, 13:21
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік
14.08.2023, 13:01
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
14.08.2023, 12:05
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
14.08.2023, 09:08

Новини за темою:

13:01
«Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік
12:05
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
11:40
На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС
21:22
Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА
20:03
На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Найбільша потреба в укриттях – на Харківщині», – Шмигаль про навчальний рік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 13:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – серед областей, яка найбільше потребує укриття. Уряд вимагає від місцевої влади активніше діяти у цьому питанні.".