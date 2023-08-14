«Наибольшая потребность в укрытии – на Харьковщине», — Шмигаль про учебный год

Харьковщина – среди областей, которая наиболее нуждается в укрытии. Правительство требует от местных властей активнее действовать в этом вопросе.

«Наибольшая потребность в укрытиях – в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Эти регионы в зоны риска из-за российских обстрелов нужно завершать там работы как можно быстрее», — заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства во время обсуждения начала учебного года.

Всего в регионах Украины 68% учебных заведений имеют укрытия разного типа, добавил Шмигаль.

«Меньше месяца осталось до начала учебного года. Жизнь и здоровье детей – на первом месте. Сейчас 68% образовательных учреждений имеют укрытие разного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учащихся и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытие правительство выделило еще в апреле – 1,5 млрд грн», — добавил Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что ОВА должны регулярно мониторить ситуацию с безопасностью в регионах. И дальше, в зависимости от уровня угроз со стороны РФ, будут приниматься решения по формату обучения. При угрозе жизни и здоровью детей очный формат не разрешат.