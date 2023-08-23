Будівлю мерії Харкова підсвітили кольорами українського прапора (фото, відео)
Фото: Ігор Терехов
23 серпня на фасад будівлі Харківської міськради вивели світлову проєкцію з нагоди Дня Державного прапора України.
“Харків – це Україна. Назавжди!” – підписав світлину мер Ігор Терехов.
Також фото та відео опублікували у харківських телеграм-каналах.
Нагадаємо, вранці у Харкові до Дня Державного прапора України підняли синьо-жовтий прапор на найвищий в Україні та Європі флагшток заввишки 101 метр, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 22:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня на фасад будівлі Харківської міськради вивели світлову проєкцію з нагоди Дня Державного прапора України.".