Будівлю мерії Харкова підсвітили кольорами українського прапора (фото, відео)

23 серпня на фасад будівлі Харківської міськради вивели світлову проєкцію з нагоди Дня Державного прапора України.

“Харків – це Україна. Назавжди!” – підписав світлину мер Ігор Терехов.

Також фото та відео опублікували у харківських телеграм-каналах.

Нагадаємо, вранці у Харкові до Дня Державного прапора України підняли синьо-жовтий прапор на найвищий в Україні та Європі флагшток заввишки 101 метр, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.