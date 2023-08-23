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Будівлю мерії Харкова підсвітили кольорами українського прапора (фото, відео)

Суспільство 22:25   23.08.2023
Олена Нагорна
Будівлю мерії Харкова підсвітили кольорами українського прапора (фото, відео) Фото: Ігор Терехов

23 серпня на фасад будівлі Харківської міськради вивели світлову проєкцію з нагоди Дня Державного прапора України.

“Харків – це Україна. Назавжди!” – підписав світлину мер Ігор Терехов.

Також фото та відео опублікували у харківських телеграм-каналах.

Нагадаємо, вранці у Харкові до Дня Державного прапора України підняли синьо-жовтий прапор на найвищий в Україні та Європі флагшток заввишки 101 метр, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 22:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня на фасад будівлі Харківської міськради вивели світлову проєкцію з нагоди Дня Державного прапора України.".