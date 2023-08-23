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У Харкові відзначили День Державного Прапора України (фото)

Суспільство 11:41   23.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові відзначили День Державного Прапора України (фото) Фото: Олег Синєгубов

У День Державного Прапора України підняли найбільший стяг Харківщини.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, урочисте підняття прапора відбулося спільно з військовими.

На заході були присутні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, голова ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

«Наш Прапор – це символ усіх, хто цінує вільне життя!», – написав Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День Державного Прапора України підняли найбільший стяг Харківщини.".