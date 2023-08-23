У Харкові відзначили День Державного Прапора України (фото)
Фото: Олег Синєгубов
У День Державного Прапора України підняли найбільший стяг Харківщини.
За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, урочисте підняття прапора відбулося спільно з військовими.
На заході були присутні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, голова ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
«Наш Прапор – це символ усіх, хто цінує вільне життя!», – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День Державного Прапора України підняли найбільший стяг Харківщини.".