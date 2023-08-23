В Харькове отметили День Государственного Флага Украины (фото)
Фото: Олег Синегубов
В День Государственного Флага Украины подняли самый большой флаг Харьковщины.
По словам главы ХОВА Олега Синегубова, торжественное поднятие флага состоялось совместно с военными.
На мероприятии присутствовали глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко, глава ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
«Наш Флаг – это символ всех, кто ценит свободную жизнь!», — написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День Государственного Флага Украины подняли самый большой флаг Харьковщины.".