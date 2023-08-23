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В Харькове отметили День Государственного Флага Украины (фото)

Общество 11:41   23.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове отметили День Государственного Флага Украины (фото) Фото: Олег Синегубов

В День Государственного Флага Украины подняли самый большой флаг Харьковщины.

По словам главы ХОВА Олега Синегубова, торжественное поднятие флага состоялось совместно с военными.

На мероприятии присутствовали глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко, глава ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

«Наш Флаг – это символ всех, кто ценит свободную жизнь!», — написал Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День Государственного Флага Украины подняли самый большой флаг Харьковщины.".