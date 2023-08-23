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Здание мэрии Харькова подсветили цветами украинского флага (видео)

Общество 22:14   23.08.2023
Елена Нагорная
Здание мэрии Харькова подсветили цветами украинского флага (видео) Фото: соцсети

23 августа на фасад здания Харьковского горсовета вывели световую проекцию по случаю Дня Государственного флага Украины.

Фото и видео опубликовали в харьковских Telegram-каналах.

Напомним, утром в Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 22:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа на фасад здания Харьковского горсовета вывели световую проекцию по случаю Дня Государственного флага Украины.".