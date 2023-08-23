Здание мэрии Харькова подсветили цветами украинского флага (видео)
Фото: соцсети
23 августа на фасад здания Харьковского горсовета вывели световую проекцию по случаю Дня Государственного флага Украины.
Фото и видео опубликовали в харьковских Telegram-каналах.
Напомним, утром в Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа на фасад здания Харьковского горсовета вывели световую проекцию по случаю Дня Государственного флага Украины.".