Здание мэрии Харькова подсветили цветами украинского флага (видео)

23 августа на фасад здания Харьковского горсовета вывели световую проекцию по случаю Дня Государственного флага Украины.

Фото и видео опубликовали в харьковских Telegram-каналах.

Напомним, утром в Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.