«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині

Мешканці Харківщини мають бути готовими до того, що ЗСУ незабаром буде потрібна додаткова жива сила.

Про це в етері нацмарафону повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

«Посилення – це команда Генштабу, по-друге, у цьому є такий соціально-політичний підтекст у цьому питанні, це сигнал до людей, до суспільства, що перемога ще не за нами, війна ще триває. Для розуміння, на території Харківщини з боку ворога, біля наших кордонів на Луганщині близько 100 тисяч особового складу людей, щоденно у нас спроби наступу і штурму на Куп’янському напрямку. Щоденно наші воїни відбивають ці атаки, тримають кордон, жодного метра території не втрачено», – зазначив Іванов.

Він також пояснив, що «нічого нового принципово не відбуватиметься».

«Ті заходи, які відбувалися протягом усього часу тривання нашої війни, вони і будуть відбуватися. Був наголос на тому, що не буде послаблення мобілізації. Я б сказав так. Повістка означає обов’язково прибути до ТЦК, уточнення даних, і в більшості випадків людина просто стає на резерв і в майбутньому вона може задіяна вже у відповідних заходах», – додав Іванов.