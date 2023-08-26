Live
  • Сб 26.08.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині

Суспільство 10:22   26.08.2023
Вікторія Яковенко
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині

Мешканці Харківщини мають бути готовими до того, що ЗСУ незабаром буде потрібна додаткова жива сила.

Про це в етері нацмарафону повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

«Посилення – це команда Генштабу, по-друге, у цьому є такий соціально-політичний підтекст у цьому питанні, це сигнал до людей, до суспільства, що перемога ще не за нами, війна ще триває. Для розуміння, на території Харківщини з боку ворога, біля наших кордонів на Луганщині близько 100 тисяч особового складу людей, щоденно у нас спроби наступу і штурму на Куп’янському напрямку. Щоденно наші воїни відбивають ці атаки, тримають кордон, жодного метра території не втрачено», – зазначив Іванов.

Він також пояснив, що «нічого нового принципово не відбуватиметься».

«Ті заходи, які відбувалися протягом усього часу тривання нашої війни, вони і будуть відбуватися. Був наголос на тому, що не буде послаблення мобілізації. Я б сказав так. Повістка означає обов’язково прибути до ТЦК, уточнення даних, і в більшості випадків людина просто стає на резерв і в майбутньому вона може задіяна вже у відповідних заходах», – додав Іванов.

Читайте також: У Харкові та області посилюють мобілізацію, про що раніше говорив Зеленський

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих
Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих
26.08.2023, 11:21
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
26.08.2023, 10:22
17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА
17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА
26.08.2023, 10:40
Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)
Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)
25.08.2023, 12:30
Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»
Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»
26.08.2023, 09:51
ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед
ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед
26.08.2023, 09:23

Новини за темою:

10:40
17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА
10:22
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
09:51
Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»
09:23
ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед
08:38
Росіяни пошкодили газову трубу на Куп’янщині – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 10:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харківщини мають бути готовими до того, що ЗСУ незабаром буде потрібна додаткова жива сила.".