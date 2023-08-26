«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
Мешканці Харківщини мають бути готовими до того, що ЗСУ незабаром буде потрібна додаткова жива сила.
Про це в етері нацмарафону повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.
«Посилення – це команда Генштабу, по-друге, у цьому є такий соціально-політичний підтекст у цьому питанні, це сигнал до людей, до суспільства, що перемога ще не за нами, війна ще триває. Для розуміння, на території Харківщини з боку ворога, біля наших кордонів на Луганщині близько 100 тисяч особового складу людей, щоденно у нас спроби наступу і штурму на Куп’янському напрямку. Щоденно наші воїни відбивають ці атаки, тримають кордон, жодного метра території не втрачено», – зазначив Іванов.
Він також пояснив, що «нічого нового принципово не відбуватиметься».
«Ті заходи, які відбувалися протягом усього часу тривання нашої війни, вони і будуть відбуватися. Був наголос на тому, що не буде послаблення мобілізації. Я б сказав так. Повістка означає обов’язково прибути до ТЦК, уточнення даних, і в більшості випадків людина просто стає на резерв і в майбутньому вона може задіяна вже у відповідних заходах», – додав Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 10:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харківщини мають бути готовими до того, що ЗСУ незабаром буде потрібна додаткова жива сила.".