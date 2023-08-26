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«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине

Общество 10:22   26.08.2023
Виктория Яковенко
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине

Жители Харьковщины должны быть готовы к тому, что ВСУ скоро потребуется дополнительная живая сила.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

«Усиление – это команда Генштаба, во-вторых, в этом есть такой социально-политический подтекст в этом вопросе, это сигнал к людям, к обществу, что победа еще не за нами, война еще продолжается. Для понимания, на территории Харьковщины со стороны врага, у наших границ в Луганской области, около 100 тысяч личного состава врага, ежедневно у нас попытки наступления и штурма на Купянском направлении. Ежедневно наши воины отбивают эти атаки, держат границу, ни один метр территории не потерян», — отметил Иванов.

Он также объяснил, что «ничего нового принципиально не будет происходить».

«Те меры, которые проходили в течение всего времени продолжения нашей войны, они и будут проходить. Был упор на то, что не будет ослабления мобилизации. Я бы так сказал. Повестка означает обязательно прибыть в ТЦК, уточнить данные, и в большинстве случаев человек просто становится на резерв и в будущем он может задействован уже в соответствующих мероприятиях», — добавил Иванов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 10:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины должны быть готовы к тому, что ВСУ скоро потребуется дополнительная живая сила.".