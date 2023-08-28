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У Харкові піймали вбивцю, який кілька років ховався від слідства

Суспільство 12:21   28.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали вбивцю, який кілька років ховався від слідства Фото: ГУНП в Харківській області

28 серпня поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який кілька років перебував у розшуку за вбивство безхатька.

За даними ГУНП в Харківській області, в 2019 році чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом зі своїм знайомим прийшов до покинутої будівлі у Новобаварському районі, де тимчасово мешкав безхатько.

Чоловіки завдавали численні удари руками та ногами потерпілому. Внаслідок отриманих травм безхатько помер, додали в поліції.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

«Після направлення обвинувального акту до суду та закінчення терміну домашнього арешту зловмисник почав переховуватись та був оголошений у розшук», – зазначили у поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 12:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 серпня поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який кілька років перебував у розшуку за вбивство безхатька.".