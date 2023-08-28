У Харкові піймали вбивцю, який кілька років ховався від слідства
Фото: ГУНП в Харківській області
28 серпня поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який кілька років перебував у розшуку за вбивство безхатька.
За даними ГУНП в Харківській області, в 2019 році чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом зі своїм знайомим прийшов до покинутої будівлі у Новобаварському районі, де тимчасово мешкав безхатько.
Чоловіки завдавали численні удари руками та ногами потерпілому. Внаслідок отриманих травм безхатько помер, додали в поліції.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
«Після направлення обвинувального акту до суду та закінчення терміну домашнього арешту зловмисник почав переховуватись та був оголошений у розшук», – зазначили у поліції.
Читайте також: Харків’янин переслідував колегу по роботі до дому і вдарив ножем у шию
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові піймали вбивцю, який кілька років ховався від слідства»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 серпня поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який кілька років перебував у розшуку за вбивство безхатька.".