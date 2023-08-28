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В Харькове поймали убийцу, который несколько лет прятался от следствия

Общество 12:21   28.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали убийцу, который несколько лет прятался от следствия Фото: ГУНП в Харьковской области

28 августа полицейские задержали 35-летнего мужчину, который несколько лет находился в розыске за убийство бездомного.

По данным ГУНП в Харьковской области, в 2019 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым пришел в заброшенную постройку в Новобаварском районе, где временно жил бездомный.

Мужчины нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему. В результате полученных травм он бездомный погиб, добавили в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

«После направления обвинительного акта в суд и окончания срока домашнего ареста злоумышленник начал скрываться и был объявлен в розыск», — сказали в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 12:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 августа полицейские задержали 35-летнего мужчину, который несколько лет находился в розыске за убийство бездомного.".