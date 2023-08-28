В Харькове поймали убийцу, который несколько лет прятался от следствия
Фото: ГУНП в Харьковской области
28 августа полицейские задержали 35-летнего мужчину, который несколько лет находился в розыске за убийство бездомного.
По данным ГУНП в Харьковской области, в 2019 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым пришел в заброшенную постройку в Новобаварском районе, где временно жил бездомный.
Мужчины нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему. В результате полученных травм он бездомный погиб, добавили в полиции.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
«После направления обвинительного акта в суд и окончания срока домашнего ареста злоумышленник начал скрываться и был объявлен в розыск», — сказали в полиции.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 августа полицейские задержали 35-летнего мужчину, который несколько лет находился в розыске за убийство бездомного.".