В Харькове поймали убийцу, который несколько лет прятался от следствия

28 августа полицейские задержали 35-летнего мужчину, который несколько лет находился в розыске за убийство бездомного.

По данным ГУНП в Харьковской области, в 2019 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым пришел в заброшенную постройку в Новобаварском районе, где временно жил бездомный.

Мужчины нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему. В результате полученных травм он бездомный погиб, добавили в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

«После направления обвинительного акта в суд и окончания срока домашнего ареста злоумышленник начал скрываться и был объявлен в розыск», — сказали в полиции.

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