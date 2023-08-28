Харьковчанин преследовал коллегу по работе до дома и ударил ножом в шею

Правоохранители задержали в Харькове 51-летнего мужчину, которому инкриминируют покушение на убийство коллеги. Это происходило 25 августа.

«Установлено, что на работе между мужчинами произошел конфликт. После работы злоумышленник преследовал коллегу. Подошел к нему и ударил ножом в шею. Пострадавший смог добраться домой и позвонить в «скорую». Его госпитализировали», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.