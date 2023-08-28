Харьковчанин преследовал коллегу по работе до дома и ударил ножом в шею
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Правоохранители задержали в Харькове 51-летнего мужчину, которому инкриминируют покушение на убийство коллеги. Это происходило 25 августа.
«Установлено, что на работе между мужчинами произошел конфликт. После работы злоумышленник преследовал коллегу. Подошел к нему и ударил ножом в шею. Пострадавший смог добраться домой и позвонить в «скорую». Его госпитализировали», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 10:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове 51-летнего мужчину, которому инкриминируют покушение на убийство коллеги. Это происходило 25 августа. ".