Харків’янин переслідував колегу по роботі до дому і вдарив ножем у шию
Правоохоронці затримали у Харкові 51-річного чоловіка, якому інкримінують замах на вбивство колеги. Подія сталася 25 серпня.
“Встановлено, що на роботі між чоловіками стався конфлікт. Після праці зловмисник переслідував колегу. Підійшов до нього та вдарив ножем у шию. Потерпілий зміг дістатися додому та зателефонував у «швидку». Його ушпиталили”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нападнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 10:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові 51-річного чоловіка, якому інкримінують замах на вбивство колеги. Подія сталася 25 серпня.".