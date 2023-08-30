Машини, набиті “гуманітаркою”, передали військовим Харківщини

Військовим Харківщини передали чотири авто для виконання бойових завдань: “швидку”, мікроавтобус та два позашляховики. Техніка надійшла від благодійного фонду “Форпост UA”, який співпрацює із Міжнародним штабом допомоги українцям.

Автомобілі Міжнародний штаб допомоги українцям, волонтери та донори наповнили “гуманітаркою”: водою, продуктами та засобами гігієни, пише пресслужба ХОВА.

“Здійснюємо чергову передачу допомоги у межах 20-ї гуманітарної місії Міжнародного штабу допомоги українцям. Наступна місія теж буде проходити в Харкові. Ми плануємо передати дрони в межах проєкту «1000 дронів для України”, – розповіла голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.

Також від благодійного фонду “Небо України” передали для ВПО продуктові набори.