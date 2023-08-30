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Машини, набиті “гуманітаркою”, передали військовим Харківщини

Суспільство 11:29   30.08.2023
Олена Нагорна
Машини, набиті “гуманітаркою”, передали військовим Харківщини

Військовим Харківщини передали чотири авто для виконання бойових завдань: “швидку”, мікроавтобус та два позашляховики. Техніка надійшла від благодійного фонду “Форпост UA”, який співпрацює із Міжнародним штабом допомоги українцям.

Автомобілі Міжнародний штаб допомоги українцям, волонтери та донори наповнили “гуманітаркою”: водою, продуктами та засобами гігієни, пише пресслужба ХОВА.

“Здійснюємо чергову передачу допомоги у межах 20-ї гуманітарної місії Міжнародного штабу допомоги українцям. Наступна місія теж буде проходити в Харкові. Ми плануємо передати дрони в межах проєкту «1000 дронів для України”, – розповіла голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.

Також від благодійного фонду “Небо України” передали для ВПО продуктові набори.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовим Харківщини передали чотири авто для виконання бойових завдань: “швидку”, мікроавтобус та два позашляховики. Техніка надійшла від благодійного фонду “Форпост UA”, який співпрацює із Міжнародним штабом допомоги українцям.".