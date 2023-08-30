Машины, набитые «гуманитаркой», передали военным Харьковщины
Военным Харьковщины передали четыре авто для выполнения боевых задач: «скорую», микроавтобус и два внедорожника. Техника поступила от благотворительного фонда «Форпост UA», который сотрудничает с Международным штабом помощи украинцам.
Автомобили Международный штаб помощи украинцам, волонтеры и доноры наполнили «гуманитаркой»: водой, продуктами и средствами гигиены, пишет пресс-служба ХОВА.
«Осуществляем очередную передачу помощи в рамках 20-й гуманитарной миссии Международного штаба помощи украинцам. Следующая миссия тоже будет проходить в Харькове. Мы планируем передать дроны в рамках проекта «1000 дронов для Украины», — рассказала председатель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк.
Также от благотворительного фонда «Небо Украины» передали для ВПЛ продуктовые наборы.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 11:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военным Харьковщины передали четыре авто для выполнения боевых задач: «скорую», микроавтобус и два внедорожника. Техника поступила от благотворительного фонда «Форпост UA», который сотрудничает с Международным штабом помощи украинцам.".