Уночі ППО збила всі 28 російських ракет і 15 із 16 “шахедів” – Залужний

Цієї ночі українська ППО знищила всі 28 російських крилатих ракет і 15 з 16 ударних БпЛА, повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його інформацією, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 було випущено з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з районів Каспійського моря та авіабази “Енгельс”, а 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” – з південного та північного напрямів (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Повітряні цілі було знищено в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.