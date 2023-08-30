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Ночью ПВО сбила все 28 российских ракет и 15 из 16 дронов Shahed — Залужный

Происшествия 08:51   30.08.2023
Елена Нагорная
Ночью ПВО сбила все 28 российских ракет и 15 из 16 дронов Shahed — Залужный

Этой ночью украинская ПВО уничтожила все 28 российских крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БпЛА, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его информации, 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из районов Каспийского моря и авиабазы «Энгельс», а 16 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» — с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

Воздушные цели были уничтожены в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой ночью украинская ПВО уничтожила все 28 российских крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БпЛА, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.".