Ночью ПВО сбила все 28 российских ракет и 15 из 16 дронов Shahed — Залужный

Этой ночью украинская ПВО уничтожила все 28 российских крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БпЛА, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его информации, 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из районов Каспийского моря и авиабазы «Энгельс», а 16 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» — с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

Воздушные цели были уничтожены в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.