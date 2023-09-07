Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи

Мер Харкова Ігор Терехов доручив профільному департаменту міськради прибрати нелегальну торгівлю з майдану Свободи.

Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету, повідомляє пресслужба міськради.

“Біля входу до саду Шевченка з боку майдану Свободи стоїть велика кількість торговельних пересувних точок, контейнерів, де продають цукерки, морозиво та інше. Вони роблять це нелегально. Прошу розібратися з цим питанням протягом наступного тижня”, – зазначив Терехов.

Повідомляється, що також на виконкомі ухвалили рішення про звільнення міста від низки інших самовільно встановлених обʼєктів.