Live
  • Чт 07.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.29
    • 🟢

Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи

Суспільство 09:56   07.09.2023
Олена Нагорна
Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи

Мер Харкова Ігор Терехов доручив профільному департаменту міськради прибрати нелегальну торгівлю з майдану Свободи.

Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету, повідомляє пресслужба міськради.

“Біля входу до саду Шевченка з боку майдану Свободи стоїть велика кількість торговельних пересувних точок, контейнерів, де продають цукерки, морозиво та інше. Вони роблять це нелегально. Прошу розібратися з цим питанням протягом наступного тижня”, – зазначив Терехов.

Повідомляється, що також на виконкомі ухвалили рішення про звільнення міста від низки інших самовільно встановлених обʼєктів.

Читайте також: У харківському транспорті позбуваються реклами: Терехов показав, чим замінюють

Автор: Олена Нагорна
Популярно
18-й міст, зруйнований через війну, почали відновлювати на Харківщині (фото)
18-й міст, зруйнований через війну, почали відновлювати на Харківщині (фото)
07.09.2023, 10:20
Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи
Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи
07.09.2023, 09:56
Будівництво двох шкіл під землею в Харкові: ухвалене перше рішення
Будівництво двох шкіл під землею в Харкові: ухвалене перше рішення
07.09.2023, 09:25
ISW не заперечує просування росіян на Лимано-Куп’янському напрямку
ISW не заперечує просування росіян на Лимано-Куп’янському напрямку
07.09.2023, 09:00
По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов
По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов
07.09.2023, 08:41
Уночі на Куп’янщині гасили дім: усього за добу – п’ять пожеж через обстріли
Уночі на Куп’янщині гасили дім: усього за добу – п’ять пожеж через обстріли
07.09.2023, 08:14

Новини за темою:

09:56
Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи
09:25
Будівництво двох шкіл під землею в Харкові: ухвалене перше рішення
09:00
ISW не заперечує просування росіян на Лимано-Куп’янському напрямку
08:41
По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов
08:14
Уночі на Куп’янщині гасили дім: усього за добу – п’ять пожеж через обстріли

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов проганяє торговців морозивом із майдану Свободи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов доручив профільному департаменту міськради прибрати нелегальну торгівлю з майдану Свободи.".