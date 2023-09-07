Терехов прогоняет торговцев мороженым с площади Свободы
Мэр Харькова Игорь Терехов поручил профильному департаменту горсовета убрать нелегальную торговлю с площади Свободы.
Об этом он сказал на заседании исполнительного комитета, передает пресс-служба горсовета.
«У входа в сад Шевченко со стороны площади Свободы стоит большое количество торговых передвижных точек, контейнеров, где продают конфеты, мороженое и прочее. Они делают это нелегально. Прошу разобраться с этим вопросом в течение следующей недели», — отметил Терехов.
Сообщается, что также на исполкоме приняли решение об освобождении города от ряда других самовольно установленных объектов.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 09:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поручил профильному департаменту горсовета убрать нелегальную торговлю с площади Свободы.".