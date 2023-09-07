Терехов прогоняет торговцев мороженым с площади Свободы

Мэр Харькова Игорь Терехов поручил профильному департаменту горсовета убрать нелегальную торговлю с площади Свободы.

Об этом он сказал на заседании исполнительного комитета, передает пресс-служба горсовета.

«У входа в сад Шевченко со стороны площади Свободы стоит большое количество торговых передвижных точек, контейнеров, где продают конфеты, мороженое и прочее. Они делают это нелегально. Прошу разобраться с этим вопросом в течение следующей недели», — отметил Терехов.

Сообщается, что также на исполкоме приняли решение об освобождении города от ряда других самовольно установленных объектов.