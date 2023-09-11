Машовець повідомив, що ЗСУ перерізали дорогу окупантам на півдні (мапи)

Сили оборони України минулої доби розширили вклинювання в головний рубіж оборони противника в районі Роботиного та прикрили свої фланги, поінформував військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. Також, за його даними, у ворога складнощі й на Бердянському напрямку.

“Передові підрозділи ЗСУ справді перебувають на північно-західній околиці с. Вербове. Польову дорогу між Новопрокопівкою та Вербовим справді було перерізано передовими підрозділами ЗСУ, але вони трохи відійшли на північ від неї, проте залишили її під вогневим контролем”, — повідомив в аналітичному зведенні вранці 11 вересня Машовець.

За його інформацією, окупанти намагаються контратакувати ЗСУ на схід від Новопрокопівки та “на вістрі” вклинювання в російську оборону. Проте особливих успіхів у загарбників немає.

“Загалом, українські війська розширили минулої доби своє вклинювання в першу позицію головного рубежу оборони противника між с. Роботине та с. Вербове до понад 10 км, причому створивши адекватні тактичні групи, що прикривають його фланги (принаймні, в районі с. Вербове це відбувається настільки ефективно, що противник змушений вилучати туди всі свої резерви, які підходять на цей напрямок на цей час), – зазначив оглядач.

На Бердянському напрямку, за даними Машовця, ситуація також розвивається для армії РФ “у несприятливому ключі”. Зокрема, підрозділи окупантів відійшли з північної частини Новомайорського та намагаються утримати його центр та південну частину.

Таким чином, розмір тактичного плацдарму ЗСУ на р. Шайтанка в районі с. Новомайорське зріс. Судячи з усього, противнику таки доведеться пустити в дію на цьому напрямку або додаткові підрозділи 40-ї окремої бригади морської піхоти (обр МП), або 110-у окрему мотострілецьку бригаду (омсбр)”, – прогнозує Машовець.

У районі Приютного ворог тим часом намагається відтіснити підрозділи Сил оборони на захід від дороги на Новодарівку.

Як вважає Машовець, командування РФ “не розглядає на цей час цю ділянку як перспективну в сенсі глибокого обходу правого флангу тактичної групи ЗСУ, яка утримує с. Старомайорське. Найбільш ймовірне його прагнення таки створити собі зручні умови для утримання кордону Приютне – Завітне Бажання”.