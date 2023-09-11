Машовец сообщил, что ВСУ перерезали дорогу оккупантам на юге (карты)

Силы обороны Украины за прошедшие сутки расширили вклинивание в главный рубеж обороны противника в районе Работино и прикрыли свои фланги, проинформировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Также, по его данным, у врага сложности и на Бердянском направлении.

«Передовые подразделения ВСУ действительно находятся на северо-западной окраине с. Вербовое. Полевая дорога между Новопрокоповкой и Вербовым действительно была перерезана передовыми подразделениями ВСУ, но они немного отошли к северу от нее, однако оставили ее под огневым контролем», — сообщил в аналитической сводке утром 11 сентября Машовец.

По его информации, оккупанты пытаются контратаковать ВСУ восточнее Новопрокоповки и «на острие» вклинивания в российскую оборону. Однако особых успехов у захватчиков нет.

«В общем, украинские войска расширили за прошедшие сутки свое вклинивание в первую позицию главного рубежа обороны противника между с. Роботино и с. Вербовое до более 10 км, причем создав адекватные тактические группы, прикрывающие его фланги (по крайней мере, в районе с. Вербовое это происходит настолько эффективно, что противник вынужден изымать туда все свои резервы, которые подходят на это направление на данный момент)», — отметил обозреватель.

На Бердянском направлении, по данным Машовца, ситуация также развивается для армии РФ «в неблагоприятном ключе». В частности, подразделения оккупантов отошли из северной части Новомайорского и пытаются удержать его центр и южную часть.

«Таким образом, размер тактического плацдарма ВСУ на р. Шайтанка в районе с. Новомайорское вырос. Судя по всему, противнику таки придется задействовать на этом направлении либо дополнительные подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП), либо 110-ю отдельную мотострелковую бригаду (омсбр)», — прогнозирует Машовец.

В районе Приютного враг тем временем пытается оттеснить подразделения Сил обороны западнее дороги на Новодаровку.

Как считает Машовец, командование РФ «не рассматривает на данный момент этот участок как перспективный в смысле глубокого обхода правого фланга тактической группы ВСУ, которая удерживает с. Старомайорское. Наиболее вероятно его стремление таки создать себе удобные условия, для удержания рубежа Приютное — Заветное Желание».