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Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр

Происшествия 08:14   11.09.2023
Оксана Горун
Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр Фото: скриншот

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила о ситуации на фронте на Харьковщине.

«Враг на востоке наступает на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Цель у него та же – выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Наши Вооруженные силы там очень мощно врага останавливают, но это все дается в результате боев», — сказала Маляр.

Так она отметила, что в течение недели враг предпринимал попытки наступать в районе Синьковки и Берестового на Харьковщине. Синьковка и раньше подвергалась активным атакам, которые ВСУ отбили, нанеся врагу существенные потери.

«Мы знаем, что там была активизация несколько недель тому назад со стороны врага. Наши Вооруженные силы там серьезно уничтожили наступательные силы врага  – и личный состав, и технику. Поэтому враг сейчас там перегруппировывается, собирается с силами и не оставляет своих планов двинуться снова вперед. Но ВСУ готовятся дать отпор. И врагу как не удавалось пройти, так и не удастся», — заявила замминистра обороны Украины.

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Она также отметила, что враг активен в районе двух населенных пунктов Луганской области, которые находятся неподалеку от админграницы с Харьковщиной, — Новоселовского и Новоегоровки. По данным Маляр, активизация врага и там не принесла ему результатов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила о ситуации на фронте на Харьковщине".