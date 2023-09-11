Ворог збирається із силами на Куп’янському напрямку – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила про ситуацію на фронті на Харківщині.

“Ворог на сході наступає на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Мета в нього та сама – вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Наші Збройні сили там дуже потужно ворога зупиняють, але це все дається в результаті боїв“, – сказала Маляр.

Так вона зазначила, що протягом тижня ворог робив спроби наступати у районі Синьківки та Берестового на Харківщині. Синьківка й раніше зазнавала активних атак, які ЗСУ відбили, завдавши ворогові суттєвих втрат.

“Ми знаємо, що там була активізація кілька тижнів тому з боку ворога. Наші Збройні сили там дуже серйозно знищили наступальні сили ворога – і особовий склад, і техніку. Тому ворог зараз там перегруповується, збирається з силами та не полишає своїх планів рушити знову вперед. Але ЗСУ готуються до цієї відсічі. І ворогу як не вдавалося пройти, так і не вдасться”, – заявила заступниця міністра оборони України.

Вона також зазначила, що ворог активний у районі двох населених пунктів Луганської області, які знаходяться неподалік від адмінкордону з Харківщиною, – Новоселівського та Новоєгорівки. За даними Маляр, активізація ворога й там не принесла йому результатів.