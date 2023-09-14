На Куп’янському напрямку ситуація без змін – Маляр
На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація залишається без змін, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
“Інтенсивність бойових дій дещо знизилась, порівняно з кількома тижнями тому. Разом з тим тривають ворожі обстріли, та ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалось їх здійснити“, – пише Маляр.
За її даними, супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.
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Нагадаємо, про відбиту ворожу атаку на північний схід від села Берестове Куп’янського району Харківської області Генштаб ЗСУ повідомляв увечері 13 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 20:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація залишається без змін, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.".