На Куп’янському напрямку ситуація без змін – Маляр

На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація залишається без змін, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Інтенсивність бойових дій дещо знизилась, порівняно з кількома тижнями тому. Разом з тим тривають ворожі обстріли, та ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалось їх здійснити“, – пише Маляр.

За її даними, супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

Нагадаємо, про відбиту ворожу атаку на північний схід від села Берестове Куп’янського району Харківської області Генштаб ЗСУ повідомляв увечері 13 вересня.