На Купянском направлении ситуация без изменений — Маляр

На Купянском и Лиманском направлениях ситуация остается без изменений, сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы, и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить», — пишет Маляр.

По ее данным, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

Напомним, об отраженной вражеской атаке северо-восточнее села Берестовое Купянского района Харьковской области Генштаб ВСУ сообщал вечером 13 сентября.