На Купянском направлении ситуация без изменений — Маляр
На Купянском и Лиманском направлениях ситуация остается без изменений, сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы, и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить», — пишет Маляр.
По ее данным, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.
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Напомним, об отраженной вражеской атаке северо-восточнее села Берестовое Купянского района Харьковской области Генштаб ВСУ сообщал вечером 13 сентября.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях ситуация остается без изменений, сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".