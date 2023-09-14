3 боестолкновения и 19 авианалетов – ВСУ о сутках под Купянском и Лиманом
На Купянско-Лиманском направлении за прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения, также враг 19 раз применял авиацию.
На этом участке фронта украинские защитники уничтожили 48 оккупантов, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Нам удалось уничтожить один БТР-82, один из достаточно неплохих образцов российского военно-промышленного комплекса, также две боевых бронированных машины, одну 152-мм установку «Мста-С» и еще один «Пион 2С7», – добавил Евлаш.
Евлаш также объяснил, почему на Купянском направлении уменьшилось количество боевых столкновений, о чем он сообщал вчера, 13 сентября.
«Иногда противник отказывается от боевых столкновений, а продолжает применять интенсивную артиллерию, пытаясь таким образом заставить нас отступить или просто разрушить наши оборонные укрепления. Он постоянно маневрирует, пытается перекидовать свои силы, подтягивать резервы. Каждый раз он пытается искать, но безуспешно», – заявил Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения, также враг 19 раз применял авиацию.".