3 боєзіткнення й 19 авіанальотів – ЗСУ про добу під Куп’янськом та Лиманом
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за минулу добу сталося 3 бойових зіткнення, також ворог 19 разів застосовував авіацію.
На цій ділянці фронту українські захисники знищили 48 окупантів, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Нам вдалося знищити один БТР-82, один з досить непоганих зразків російського військово-промислового комплексу, також дві бойових броньованих машини, одну 152-мм установку «Мста-С» та ще один «Піон 2С7», – додав Євлаш.
Євлаш також пояснив, чому на Куп’янському напрямку зменшилася кількість бойових зіткнень, про що він повідомляв вчора, 13 вересня.
«Час від часу противник продовжує таку тактику, інколи він відмовляється від бойових зіткнень, а продовжує застосовувати інтенсивну артилерію, намагаючись таким чином змусити нас відступити або просто зруйнувати наші оборонні укріплення. Він постійно маневрує, намагається перекидувати свої сили, підтягувати резерви. Кожен раз він намагається шукати, але безуспішно», – заявив Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за минулу добу сталося 3 бойових зіткнення, також ворог 19 разів застосовував авіацію.".