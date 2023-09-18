Поліція впіймала ділків, які нелегально торгували алкоголем на Харківщині

В одній з крамниць селища Борова поліцейські викрили факт незаконної торгівлі алкоголем без ліцензії, повідомили у Нацполіції.

18 вересня поліцейські вилучили із торгової точки понад 280 пляшок алкогольних напоїв.

На власника магазину склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.