Поліція впіймала ділків, які нелегально торгували алкоголем на Харківщині
В одній з крамниць селища Борова поліцейські викрили факт незаконної торгівлі алкоголем без ліцензії, повідомили у Нацполіції.
18 вересня поліцейські вилучили із торгової точки понад 280 пляшок алкогольних напоїв.
На власника магазину склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Читайте також: Не лише міцний алкоголь: «сухий закон» посилили у Борівській громаді
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція впіймала ділків, які нелегально торгували алкоголем на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 17:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одній з крамниць селища Борова поліцейські викрили факт незаконної торгівлі алкоголем без ліцензії, повідомили у Нацполіції.".