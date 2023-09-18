Полиция поймала дельцов, нелегально торговавших алкоголем на Харьковщине

В одном из магазинов поселка Боровая полицейские разоблачили факт незаконной торговли алкоголем без лицензии, сообщили в Нацполиции.

18 сентября полицейские изъяли из торговой точки более 280 бутылок алкогольных напитков.

На владельца магазина составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.