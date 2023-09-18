Полиция поймала дельцов, нелегально торговавших алкоголем на Харьковщине
В одном из магазинов поселка Боровая полицейские разоблачили факт незаконной торговли алкоголем без лицензии, сообщили в Нацполиции.
18 сентября полицейские изъяли из торговой точки более 280 бутылок алкогольных напитков.
На владельца магазина составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из магазинов поселка Боровая полицейские разоблачили факт незаконной торговли алкоголем без лицензии, сообщили в Нацполиции.".