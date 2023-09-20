У ХОВА планують, що Ізюм буде готовий до опалювального сезону 1 жовтня
У місті Ізюм на Харківщині замість знищеної армією РФ центральної котельні встановлюють 10 модульних.
Наразі до міста вже доставлені 8 котелень, зараз їх підключають до систем водопостачання та водовідведення, триває закупівля палива, повідомив під час брифінгу радник голови ХОВА Сергій Магдисюк.
«2 котельні повинні приїхати на цьому тижні або на початку наступного тижня. І таким чином, ми до 1 жовтня плануємо повністю вирішити питання, щодо теплоопалення центральної частини міста Ізюм», – сказав Магдисюк.
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Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм на Харківщині замість знищеної армією РФ центральної котельні встановлюють 10 модульних.".