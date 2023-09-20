В ХОВА планируют, что Изюм будет готов к отопительному сезону 1 октября
В городе Изюм на Харьковщине вместо уничтоженной армией РФ центральной котельной устанавливают 10 модульных.
Сейчас в город уже доставлены 8 котельных, сейчас их подключают к системам водоснабжения и водоотвода, продолжается закупка топлива, сообщил во время брифинга советник главы ХОВА Сергей Магдысюк.
«2 котельные должны приехать на этой неделе или в начале следующей недели. И таким образом, мы до 1 октября планируем полностью решить вопрос о теплоотоплении центральной части города Изюм», — сказал Магдысюк.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 14:47;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм на Харьковщине вместо уничтоженной армией РФ центральной котельной устанавливают 10 модульных.".