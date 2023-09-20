В ХОВА планируют, что Изюм будет готов к отопительному сезону 1 октября

В городе Изюм на Харьковщине вместо уничтоженной армией РФ центральной котельной устанавливают 10 модульных.

Сейчас в город уже доставлены 8 котельных, сейчас их подключают к системам водоснабжения и водоотвода, продолжается закупка топлива, сообщил во время брифинга советник главы ХОВА Сергей Магдысюк.

«2 котельные должны приехать на этой неделе или в начале следующей недели. И таким образом, мы до 1 октября планируем полностью решить вопрос о теплоотоплении центральной части города Изюм», — сказал Магдысюк.