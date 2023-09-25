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Придавило уламками. Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілів Вовчанська

Події 18:08   25.09.2023
Оксана Якушко
Придавило уламками. Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілів Вовчанська

Сьогодні росіяни завдають ударів по Вовчанську, влучили по житловому будинку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Близько 15:00 росіяни почали обстрілювати Вовчанськ. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його ушпиталили», – розповіли в прокуратурі.

Станом на зараз обстріли міста не припиняються. По завершенню слідчі поліції спільно з прокурорами проведуть першочергові слідчі дії.

Вовчанський відділ Чугуївського району Харківської області розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 18:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни завдають ударів по Вовчанську, влучили по житловому будинку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".