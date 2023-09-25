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Вранці ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині – ХОВА

Події 08:21   25.09.2023
Оксана Горун
Вранці ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині – ХОВА

Протягом доби армія РФ била по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, вранці 25 вересня постраждав Куп’янськ.

Подробиці повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні вранці близько 6:30 ворог обстріляв м. Куп’янськ, пошкоджено господарську споруду, сталася пожежа. Без постраждалих”, – написав він у телеграмі.

Синєгубов поінформував, що під ворожими ударами протягом доби були: Куп’янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Синельникове та інші населені пункти. По Чернещині Ізюмського району завдали авіаудару.

“У районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка Куп’янського району через ворожі обстріли сталися пожежі, горіли ліси та трава в полях, – зазначив начальник ХОВА. – У смт Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено інфраструктуру”.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ била по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, вранці 25 вересня постраждав Куп’янськ".